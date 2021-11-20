Презентации, спецпоказы и творческие встречи: Карачевский о программе кинофестиваля "Лістапад"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентации, специальные показы и творческие встречи - программа XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" будет очень насыщенной, заявил сегодня журналистам генеральный директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лістапад" проходит в 27 раз, и с самого начала он собирал большое количество зрителей. Благодаря тому, что глава государства Александр Лукашенко поддержал фестиваль, он существует до сих пор. Это действительно один из брендов Минска. Я очень рад, что мы собрались, несмотря на пандемию, санкции и разговоры о том, что фестиваль может не состояться", - сказал Владимир Карачевский.

Программа фестиваля будет очень насыщенной. "Вниманию зрителей предложим как конкурсные, так и внеконкурсные фильмы. Мы открыли фестиваль всему миру, и около 60 стран подали заявки за короткое время. Программа была составлена за два месяца. Запланированы презентации, специальные показы в киностудии "Беларусьфильм", мастер-класс от японского каскадера в Белорусском государственном университете культуры. 20 ноября в 11.00 в Национальной библиотеке Беларуси состоится круглый стол с участием кинематографистов. Будем обсуждать, договариваться о новых планах, которые, надеюсь, будут реализованы", - отметил директор киностудии.

Вниманию зрителей на кинофестивале будет представлено пять программ: основной конкурс игрового кино, основной конкурс документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" и обширная внеконкурсная программа.

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 лент. В основном конкурсе документального кино покажут 17 картин, в том числе одну белорусскую. 22 работы будут представлены в программе конкурса молодежного кино "Кино молодых", 14 - в конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Откроет фестиваль картина режиссера Филиппа Штельцля "Королевская игра", представленная в основном конкурсе игрового кино.

В течение фестивальной кинонедели зрителей примут пять столичных кинотеатров: "Центральный", "Москва", "Беларусь", "Пионер" и "Дом кино". Запланированы дни кино России, Грузии, Китая, Узбекистана и Индонезии.

"Мы вновь возвращаем фильмы в регионы, где будут проходить в том числе творческие встречи", - подчеркнул Владмир Карачевский. Так, конкурсные и внеконкурсные картины "Лістапада" покажут не только в столице, но и в регионах. Показы пройдут как в областных центрах, так и в небольших городах каждой из шести областей.

Минский областной кинопрокат порадует зрителей десятью лентами. Фильмы из программы "Лістапада" можно будет увидеть в Слуцке (20 и 25 ноября), Борисове (20 и 21 ноября), Несвиже (23 ноября) и Молодечно (23 и 24 ноября). Планируется, что режиссер фильма "Илхак" Жахонгир Ахмедов лично представит картину зрителям в Несвиже. Делегация из Узбекистана также посетит показы фильма в Гомеле 22 и 23 ноября.

Витебский областной кинопрокат предложит зрителям семь картин. Показы пройдут с 20 по 26 ноября в витебском Доме кино. Четыре картины ("Папа, прости!", "Спецы", "Дальний план" и "Илхак") покажут с 20 по 24 ноября благодаря поддержке Гомельского областного кинопроката.

Гродненский областной кинопрокат взял в работу 14 картин от именитых отечественных и зарубежных режиссеров, показы пройдут с 20 по 26 ноября. Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах "Октябрь", "Космос", "Восток" и "Красная звезда".

Могилевский областной кинопрокат покажет фильмы из программы "Лістапада" в Быхове (20 ноября), Глуске (22 ноября) и Осиповичах (24 ноября).

Брестский областной кинопрокат ждет киноманов 23 и 24 ноября в кинотеатре "Беларусь" в областном центре.

Организаторами кинофорума выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Исполнительная дирекция - Национальная киностудия "Беларусьфильм".-0-

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