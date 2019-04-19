Презентация Бреста в качестве культурной столицы СНГ состоялась в Москве

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация Бреста в качестве культурной столицы СНГ 2019 года, а также по случаю празднования 1000-летия города состоялась в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Волею непростой исторической судьбы Брест вошел в европейскую историю. За тысячу лет город прошел трудный путь борьбы и побед, многократно разрушался и быстро восстанавливался, восставал из руин и вновь процветал", - сказал на презентации старший советник посольства, руководитель Делового и культурного комплекса Василий Черник. В качестве одного из примеров всемирной известности он назвал героическую Брестскую крепость - символ мужества и героизма.

Василий Черник во время презентации

Гости презентации ознакомились с выставкой "7 чудес Бреста" - ее экспозиция представлена Брестской центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина. Мероприятие продолжили выступления творческих коллективов Бреста: вокальной группы юношей хоровой студии образцового хора мальчиков "Пеўнікі" и Театра танца "Фантазия".

Презентацию посетили представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ, творческой интеллигенции Москвы, белорусской диаспоры.-0-

Фото посольства Беларуси в России