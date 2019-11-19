Презентация документального издания из серии "Партизанский архив" состоится в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация первого выпуска серии мультимедийных изданий "Партизанский архив" - электронного документального издания "Оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения: 1944 год" состоится сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Издание приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это совместный проект Национального архива Беларуси и Национальной библиотеки.

В сборнике опубликовано 100 документов Белорусского штаба партизанского движения из фондов Национального архива. Издание снабжено иллюстративным блоком и необходимым научно-справочным аппаратом: предисловиями, географическим и именным указателями, списком сокращений, биографическими справками и перечнем опубликованных документов.

В документах нашли отражение основные события боевой и разведывательной деятельности белорусских партизан. Это диверсии и операции по уничтожению вражеских гарнизонов, противостояние нацистским карательным экспедициям, рельсовая война, взаимодействие с частями Красной Армии во время освобождения территории Беларуси, разведка оборонительных рубежей противника. Также представлены сведения о количестве и характере грузов, доставленных народным мстителям с "Большой земли", информация о реорганизации и переименовании партизанских формирований, местах их дислокации.

Национальным архивом и Национальной библиотекой на 2020 год намечено продолжение проекта. Будут подготовлены электронные публикации документов Северо-Западной группы ЦК КП(б)Б за июнь - август 1942 года, а также оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения за сентябрь - декабрь 1942 и 1943 годов. Эти сборники расскажут о процессе централизации партизанской борьбы, проведении разведывательной и диверсионной деятельности народными мстителями в один из самых непростых периодов войны - в 1942 году а также наглядно продемонстрируют роль и вклад белорусских партизан в борьбу с оккупантами в год коренного перелома в Великой Отечественной войне. -0-