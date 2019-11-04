Презентация клипа Лизы Мисниковой для детского "Евровидения" состоится 5 ноября на "Беларусь 1"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация клипа на песню "Пепельный" представительницы Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизаветы Мисниковой состоится 5 ноября на "Беларусь 1", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Презентация клипа на песню "Пепельный" состоится 5 ноября на "Беларусь 1". Первыми его смогут увидеть зрители самой рейтинговой программы на отечественном телевидении - "Добрай раніцы, Беларусь!" - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

По ее словам, график Елизаветы Мисниковой расписан по дням. Это репетиции, участие в различных концертах, интервью, а также фотосессия. Именно эти снимки украсят промопродукцию, с которой белорусская делегация отправится в Польшу."В промопапке будут традиционные открытки, постеры, браслеты, календарь и эксклюзивный пазл с изображением нашей участницы", - отметила руководитель пресс-службы.

Светлана Смолонская-Красковская напомнила, что уже с 22 ноября в соответствии с правилами международного конкурса белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов, можно будет выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед самим концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в польской Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - 2003 года. На счету страны две победы: в 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза. По традиции прямую трансляцию финального концерта будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by.-0-