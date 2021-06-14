Презентация книг о ветеранах ВОВ пройдет в Президентской библиотеке 16 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Президентской библиотеке 16 июня презентуют документальные книги о ветеранах Великой Отечественной войны и органов милиции Новополоцка, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Несколько лет назад совет ветеранской организации Новополоцого ГОВД предложил собрать сведения о ветеранах ВОВ и подготовить публикации об их фронтовой молодости и службе в органах милиции. Эта идея нашла поддержку не только среди ветеранов отдела, но и родственников. Сложившийся авторский коллектив около двух лет целенаправленно и скрупулезно собирал необходимую информацию: опрашивали друзей и коллег ветеранов, записывали воспоминания родственников, которые предоставили домашние фотоархивы, наградные документы героических отцов и дедов, их боевые награды и личные вещи. Полученная информация о боевом пути фронтовиков тщательно перепроверялась в рассекреченных архивах Министерств обороны России и Беларуси", - рассказали в библиотеке.

Организаторы уверены, что опыт издания серии документальных книг положит начало хорошей традиции - увековечению памяти простых солдат той страшной войны, которые своей жизнью отстояли нашу свободу.

Презентация книг инициирована членом Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денисом Карасем. У гостей будет возможность пообщаться с депутатами Палаты представителей, авторским коллективом, родственниками ветеранов войны, сотрудниками музея Новополоцкого ГОВД.

Великая Отечественная война - одна из важнейших вех в истории Беларуси. "Этот период стал поворотной точкой для всего белорусского народа, тех, кто отвоевывал свободу и независимость Родины. Прошедшие десятилетия позволили не раз оглянуться назад и оценить масштаб того, через что пришлось пройти многим нашим соотечественникам. Укрепление памяти о событиях ВОВ и героях-ветеранах, внесших неоценимый вклад в освобождение белорусских земель, стало одной из приоритетных задач идеологического воспитания подрастающего поколения современной Беларуси", - подчеркнули организаторы.-0-