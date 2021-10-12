Презентация книги, экскурсии, мастер-классы: в НХМ подготовили программу ко Дню матери

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальную программу мероприятий ко Дню матери подготовили в Национальном художественном музее с 13 по 17 октября, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Праздник с каждым годом становится все более массовым, превращаясь в полноценную праздничную неделю, которая включает в себя встречи, лекции, круглые столы, поздравления и слова благодарности всем женщинам, родившим и воспитывающим детей. НХМ также предлагает специальную недельную программу мероприятий для мам и детей, - рассказали в учреждении. - С 13 октября мы приглашаем на интерактивную музейную программу "Арт-лаборатория", где мамы смогут расслабиться и отдохнуть, пока их малыши будут заняты творчеством".

На следующий день, 14 октября, гостям праздника предложат понаблюдать за процессом создания живописной атмосферы в детской интерактивной комнате, где художница Эвелина Криштапович создает монументальную картину, или посетить интерактивную музейную программу "Поиграем в натюрморт" для детей от 5 до 10 лет. Для тех, кто любит выставки, подготовлены специальные тематические экскурсии: 14 октября "Образ Богородицы в белорусской иконописи"(18.00), 15 октября "Женский портрет в искусстве" (17.00).

"Финальным аккордом праздничной недели станут мероприятия выходного дня. 16 октября во время встречи с председателем центра поддержки семьи и материнства "Матуля" Вероникой Сердюк мамы могут задать интересующие вопросы. В этот же день в 15.00 предлагаем послушать концерт детского хора "Поющие музыканты", - дополнили организаторы.

Завершится тематическая неделя 17 октября. Детская писательница Екатерина Залесская презентует книгу сказок "Волшебные сны Зузочки". Как отмечают организаторы, в этой книге есть место чудесам и волшебству. После презентации художница Вероника Фурсова проведет мастер-класс по созданию открытки.

Екатерина Залесская - детская писательница, участник международного конкурса иллюстрированной детской книги в Гран-Канарии, организатор многих литературных мероприятий для детей. Вероника Фурсова - художник-иллюстратор, дизайнер, участник международных конкурсов иллюстрированной детской книги, преподаватель по дисциплинам "Живопись", "Композиция", "Рисунок".-0-