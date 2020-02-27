Презентацию Года Фердинанда Рущица проведут в Национальном художественном музее

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация Года Фердинанда Рущица состоится сегодня в Минске в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В ноябре 2019 года генеральная конференция ЮНЕСКО на основании совместной заявки Беларуси и Польши включила 150-летие со дня рождения Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Заявка была поддержана также Литвой и Россией. С целью достойного празднования Года Фердинанда Рущица в Беларуси приказом министра культуры создан оргкомитет и разработана программа торжественных мероприятий.

Фердинанд Рущиц (1870-1936) – художник-пейзажист, график, театральный декоратор, педагог, оставивший значительный след в искусстве и культурно-общественной жизни Беларуси, Польши, Литвы, а также получивший известность в России и Европе. Он родился в родовом имении Богданово (сейчас деревня Богданово Воложинского района Минской области) в шляхетской семье. Детские и юношеские годы художника прошли в Минске. В течение семи лет Фердинанд Рущиц учился в Минской классической гимназии, которую окончил в 1890 году с золотой медалью. Позже жил и работал в Петербурге, Варшаве, путешествовал по Западной Европе. Расцвет творческой карьеры Рущица связан с его возвращением в родовое имение после окончания академии в Петербурге. Годы, которые художник провел в Богданове, считаются наиболее плодотворными. Здесь в 1898 году художник начал работу над одним из своих самых знаменитых полотен - "Земля", которое сегодня хранится в Национальном музее в Варшаве. Умер Фердинанд Рущиц в Богданове, похоронен на местном кладбище.

Фердинанд Рущиц – яркий представитель символизма в искусстве, соединивший традиции национальной живописи и западноевропейские тенденции, стоял у истоков формирования регионального (виленского или западнобелорусского) искусства первой трети ХХ века, ключевая фигура художественной жизни региона в межвоенный период. Творческое наследие художника и сегодня привлекает внимание высоким профессионализмом и многогранностью таланта.-0-