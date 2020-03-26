Прием заявок на Национальную премию в области изобразительного искусства продлен до 16 апреля

26 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Прием заявок на участие в республиканском конкурсе "Национальная премия в области изобразительного искусства" в 2019-2020 годах продлен до 16 апреля, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.

Конкурс проводится по номинациям "Живопись", "Графика", "Скульптура", "Дизайн", "Актуальное искусство" (арт-объект, инсталляция), "Художественная фотография", "Монументальное и монументально-декоративное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Искусствоведение и критика", "Творческий дебют".

Лауреаты получат денежную премию в размере 100 базовых величин (сейчас одна БВ составляет Br27) и специальную награду - их художественные произведения будут рекомендованы к закупкам в коллекции государственных музеев. "По итогам конкурса состоится выставка во Дворце искусств и будет издан каталог произведений. Ограничений по возрасту нет, но представители творческой молодежи, которые будут отмечены в номинациях, смогут претендовать на поощрения специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи", - напомнили в музее.

Заявки принимает дирекция конкурса - Национальный исторический музей. На его сайте можно ознакомиться с инструкцией о порядке организации и проведения конкурса.

Организаторами выступают Министерство культуры, Минский городской и областные исполнительные комитеты, Национальный исторический музей. В отборочную комиссию и жюри приглашены известные эксперты и специалисты, профессиональные искусствоведы, художники, критики.-0-