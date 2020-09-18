Прием заявок на участие в музыкальном конкурсе "Ступени творчества" завершится 27 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз композиторов принимает заявки на участие в II Открытом музыкальном конкурсе "Ступени творчества", сообщили БЕЛТА организаторы.

Конкурс состоится 10-11 октября по номинациям "Композиторское творчество", "Вокальное творчество, солисты", "Вокальное творчество, малые формы и ансамбли", "Хоровое творчество", "Инструментальное творчество, солисты", "Инструментальное творчество, малые формы и ансамбли", "Инструментальное творчество, оркестры".

Местом проведения станет Минск. Участвовать могут авторы, исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 лет (в номинации "Вокальное творчество, соло" - от 6 лет). Заявки принимаются по 27 сентября, высылать их нужно на электронный адрес soyuzcomposerby@gmail.com.

По словам организаторов, в номинациях "Инструментальное творчество, соло" и "Вокальное творчество, соло (эстрадный вокал)" обязательным является исполнение произведения белорусского автора, возможно исполнение своего сочинения. Конкурс проходит дистанционно в номинациях "Композиторское творчество", "Хоровое творчество", "Инструментальное творчество, оркестры".

Видеозаписи предоставляются в номинациях "Хоровое творчество" и "Инструментальное творчество, оркестры". В номинации "Композиторское творчество" музыкальное произведение предоставляется в виде нотного материала и аудиозаписи.

Партнером конкурса выступает арт-мастерская "Талисман удачи" Белорусского союза музыкальных деятелей.

Музыкальный конкурс "Ступени творчества" проводится для выявления и продвижения молодых одаренных композиторов и исполнителей в разных жанрах музыкального искусства, поиска интересных авторских произведений и создания стимула для их написания, популяризации творчества белорусских вокалистов, повышения творческого мастерства и исполнительской культуры молодых музыкантов.-0-