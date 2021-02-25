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Культура
25 февраля 2021, 07:48

Прикоснуться к традициям английского чаепития предлагают на выставке в Витебске

Фото музея
Фото музея

25 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Музее истории частного коллекционирования откроется выставка жестяных банок, коробок и шкатулок для чая из частной коллекции Сергея Лашкова "Five o'clock. Чай по-английски", сообщили БЕЛТА в музее.

Начало коллекции было положено около 20 лет назад. Коллекционер обратил внимание на жестяные банки, которые, как считается, применяются для чая более высокого качества. В первую очередь внимание привлек дизайн, который для каждого сорта чая был разным. Вначале это были классические картины из истории Великобритании. Новые коллекции английского чая выходили ежегодно. И если сначала Сергей Лашков собирал банки, которые встречались в белорусских торговых сетях, то со временем коллекция стала пополняться упаковками из Украины, России, стран Балтии, Германии, Франции, а самые эксклюзивные коллекционер заказывает напрямую из Лондона.

Сейчас у витебчанина около 200 чайных шкатулок, коробок и банок. Это отдельные сезонные и тематические серии и наборы со специально подобранными вкусами: "Замки Англии", редкая коллекция "Олимпиада в Лондоне", Art of Tea, "Коллекция короля Эдварда", Fine Tea Collection, наборы, посвященные Лондону. Есть и коллекция "Королевская свадьба Уильяма и Кейт" - серия с портретами королевской семьи, которая была выпущена в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, а также банки с фотографией королевы Елизаветы II, рождественские музыкальные шкатулки с чаем, новогодние коллекции.

"Чаепитие ассоциируется с очагом и домом и символизирует вековые традиции Британии: вежливое общество и скромную домашнюю жизнь. Прикоснуться к традициям английского чаепития и поближе познакомиться с культурой этой страны можно благодаря уникальной коллекции Сергея Лашкова, которая выставляется впервые. Она отражает тесную взаимосвязь традиций чаепития с английским образом жизни и культурой", - отметили в музее.

Выставка будет работать до 3 мая.-0-

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