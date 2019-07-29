Примерить ханбок, угоститься кимчи - праздник корейской культуры пройдет в Верхнем городе

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник корейской культуры пройдет 3 августа в Верхнем городе Минска, сообщили БЕЛТА в посольстве Республики Корея в Беларуси.
Гости праздника смогут окунуться в так называемую корейскую волну, послушав произведения современного направления корейской популярной музыки - К-рор. По всему миру молодые люди стремятся заучивать песни и танцы своих корейских кумиров - айдолов. И в этом году на фестивале будет немало белорусских танцевальных коллективов, которые покажут, что такое К-рор, представив самые горячие музыкальные новинки и танцевальные хиты.
Традиционную культуру Страны утренней свежести представит творческий коллектив "Ариранг" с корейскими танцами и игрой на ударных инструментах. Виртуозное владение ножами, веерами и барабанами, ритуальные танцы, а также знакомство с легендами о возникновении исполняемых танцев и традиционным корейским костюмом ханбок (его, кстати, можно будет даже примерить) - все это ждет зрителей праздника в Верхнем городе.
Выступят и специально приглашенные гости - коллектив DoodulSori, который познакомит с корейским музыкальным представлением самульнори в традиционном стиле с игрой на национальных ударных инструментах.
Приобщиться к корейской культуре можно будет и через уроки каллиграфии, традиционные корейские игры, информационный стенд о Республике Корея, селфи в тематической фотозоне с изображениями айдолов. Можно даже попробовать самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску, познакомиться с новинками корейского автопрома. Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать специальный стенд с аквагримом. И, конечно, обязательной составляющей станет дегустация блюд корейской кухни: острой квашеной капусты кимчи, лапши с говядиной и овощами чапчхэ, роллов кимбап и др.
Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком, Ассоциация белорусских корейцев и посольство Республики Корея в Беларуси.
Праздник пройдет с 13.00 до 17.00, вход свободный.-0-
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