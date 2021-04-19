Принимаются конкурсные работы на международный фестиваль "ФотоКрок" в Витебске

19 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. До 15 июня принимаются конкурсные работы на VI Международный фестиваль фотографии "ФотоКрок" имени Сигизмунда Юрковского, который состоится в Витебске с 23 по 27 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете форума.

Витебск стал родиной фотофестиваля неслучайно. Здесь во второй половине XIX века творил Сигизмунд Юрковский, впервые в мире предложивший использовать в фотоаппаратах шторно-щелевой затвор. Это изобретение дало толчок развитию фототехники и стало прародителем аналогичного устройства в современных цифровых фотоаппаратах. Сегодня витебский "ФотоКрок" носит имя прославленного фотографа и изобретателя. Также в областном центре действует музей, названный в честь этого деятеля.

Тема конкурса уже определена - "Это любовь". Любовь к человеку, близкому или своему кумиру, родной стране, диким и домашним животным, природе, работе, хобби, моде и даже самому себе - таков лейтмотив предстоящего фестиваля. "Любовь - это то чувство, которое заставляет нас действовать, делать первый шаг навстречу: познакомиться, подать руку, подарить букет или даже решиться на подвиг. Эта тема всеобъемлющая, и тем интереснее будет посмотреть на нее через объективы разных людей с помощью представленных на фестивале работ. На конкурс принимаются фотоснимки, олицетворяющие самое прекрасное, самое великое чувство на земле, способное менять жизнь человека и даже ход истории. В адрес фестиваля уже пришло около 200 снимков от фотографов - любителей и профессионалов - со всех концов света", - рассказали в оргкомитете.

Жюри конкурса выберет лучшие работы из присланных в электронном виде на адрес fest@fotokrok.org в номинациях "Одиночное фото" и "Серия". От каждого участника принимают не более 10 одиночных фотографий и до трех серий, состоящих из 3-12 снимков. Председателем жюри станет Евгений Березнер - эксперт на международных портфолио-ревю, а также куратор мероприятий в области фотографии в России и за рубежом. Отобранные фото войдут в фестивальную экспозицию, а лауреатов наградят дипломами и памятными подарками.

В прошлом году из-за пандемии форум проходил онлайн. В этом организаторы надеются провести международную встречу поклонников фотоискусства в Витебске в реальном режиме. Программой предусмотрены лекции ведущих фотографов России и ближнего зарубежья, обучающие практикумы, экскурсии и традиционный блиц-конкурс среди участников фестиваля.-0-