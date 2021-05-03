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03 мая 2021, 18:18

Призерами радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" стали 144 финалиста

Фото tvr.by
Фото tvr.by

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио обнародовал результаты X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" - призерами юбилейного проекта стали 144 финалиста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Два тура уникального творческого состязания прошли в апреле в дистанционном формате, а последняя неделя месяца во время финального третьего тура подарила организаторам и коллегии жюри десятки часов живого исполнения участниками-солистами вокальных и инструментальных произведений в студии Дома радио. В коллективных хоровых, оркестровых и ансамблевых номинациях финальный тур успешно прошел онлайн.

Юбилейный, десятый по счету проект стал самым масштабным за всю свою историю, собрав 632 заявки на участие от ребят из разных уголков страны.

Решением экспертной коллегии Гран-при конкурса присуждено 5 участникам проекта в различных номинациях: Валерии Шманай (Жодино), Виктории Янушкевич (Раков), народному хору "Радзейка" (Гомель), народному ансамблю цимбалистов "Лілея" (Брест) и народному духовому оркестру УО "МГМК им.Огинского" (Молодечно).

Лауреатами I, II и III степеней определены 76 солистов и коллективов, специальных дипломов проекта удостоены 63 участника. Полный список имен победителей конкурса доступен на официальном сайте Первого национального www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1".

Долгожданная церемония награждения и чествования обладателей Гран-при, лауреатов и дипломантов радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" состоится 6 мая в 10.00 в Большой студии Дома радио. Все победители получат памятные награды, а также право на ротацию в эфире главного радиоканала страны.

С 2013 года призеры конкурса регулярно становятся стипендиатами Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, а по итогам прошлогоднего конкурса почетных стипендий и премий удостоены 43 солиста и коллектива.-0-

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