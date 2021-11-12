Проблему отцов и детей поднимут в спектакле "Хайп" на фестивале в Полоцке

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком городском дворце культуры 13-20 ноября пройдет II фестиваль любительских театров "Уmoўno", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры райисполкома.

Во время форума организуют тематические мастер-классы: "Интерактивные формы современного театра. Практика на примере форум-театра", "Театральные маски. Смешанные техники грима", "Контакт. Конфликт. Партнер" и "Театр во мне". Вход на мастер-классы свободный.

19 ноября актеры Минского областного драматического театра покажут спектакль "Хайп" в постановке художественного руководителя театра Валерия Анисенко. Автор пьесы современный белорусский драматург Влада Ольховская. Спектакль поднимает проблемы родителей и детей, их взаимоотношений, рассказывает о том, насколько важно общение с родными людьми и друзьями не через соцсети, а в реальной жизни.

Впервые фестиваль "Уmoўno" прошел в Полоцке в 2019 году. Форум призван помочь коллективам обмениваться опытом в театральных экспериментах и продвигать Полоцк как платформу для проведения профессиональных встреч театралов стран СНГ и ближнего зарубежья.

Организаторы фестиваля - Полоцкий райисполком и народный театр исторического костюма "Полацкі зьвяз".-0-