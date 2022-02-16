Продажа билетов на "Славянский базар в Витебске" стартует 18 февраля

16 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Продажа билетов на "Славянский базар" стартует в кассах Витебска 18 февраля. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил директор центра культуры (ЦК) "Витебск" и директор международного фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Офлайн-продажа билетов начнется в областном центре в кассах ЦК "Витебск". Первых четырех покупателей ждут приятные сюрпризы и подарки. На виртуальных площадках приобрести билеты на форум можно будет с 21 февраля.

До 4 марта дирекция масштабного форума объявила акцию. Нынешний XXXI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет под знаком "+31". Зрители, которые приобретут в кассах города и на сайте kvitki.by подарочные сертификаты на Br100, получат дополнительный Br31. Этот бонус превращается в скидку на эту же сумму при покупке билетов на любой концерт.

"Концертам на различных площадках фестиваля присвоят возрастные категории, чтобы зрители могли ориентироваться, на какой из них можно попасть всей семьей. Одним из таких семейных шоу станет "Цирковая феерия", которая пройдет накануне торжественного открытия - 13 июля. Дети до 5 лет смогут побывать на представлении бесплатно, для ребят до 14 лет билеты будут продаваться с 50-процентной скидкой", - рассказал Глеб Лапицкий.

Также до 18 июля будет действовать акционное предложение для юридических лиц на единовременную покупку. Самую большую скидку в 15% можно будет получить при приобретении более 150 билетов.

Продажа билетов на форум искусств будет организована также в Минске и на портале Ticketpro.-0-

Фото Александра Хитрова