Проект БЕЛТА и Посткома Союзного государства о героях-партизанах презентован в Минске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, презентована сегодня на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

В издании рассказывается о 91 партизане и подпольщике, которым за беспримерный героизм и мужество присвоено звание Героя Советского Союза. Родом они были из разных республик необъятного СССР, а свой подвиг совершили на территории Беларуси.

Тема партизанского движения на белорусских землях поддерживается видеорядом из пяти сюжетов, на которые можно перейти по размещенным в книге QR-кодам. Истории о героях проиллюстрированы документами - наградными листами, характеристиками и, конечно, архивными снимками.

Как отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, оценку книге, конечно, дадут читатели: "В свою очередь мы вкладывали всю душу, чтобы книга была интересной. Тема Великой Отечественной войны вечна. Потому что это не просто война, не просто история побед и поражений - это история человеческих жизней. Если хотя бы вспомнить о десятой части тех человеческих жизней, которые унесла война, что-то о них сказать, это останется на многие годы. Поэтому, давайте подождем суждений читателей. Более того, мы были бы рады подсказкам со стороны читателей, общественности, чему необходимо уделить особое внимание из того трагического периода, который называется Великая Отечественная война".

Григорий Рапота

Кроме того, сегодня министр информации Александр Карлюкевич презентовал книгу "Родники памяти", а генеральный директор московского издательства "Индрик" Кирилл Вах - проект книги, посвященной событиям Великой Отечественной войны, происходившим в районе Ржева. Эти проекты также реализованы при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.-0-