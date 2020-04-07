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Культура
07 апреля 2020, 07:53

Проект "Библиотека без границ" запустили в Бресте

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная библиотека им.М.Горького в условиях ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции запустила проект "Библиотека без границ", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора учреждения Лариса Веремчук.

Слоган проекта - "Оставайтесь дома! Читайте дома!". Прежде всего речь идет об электронной "ЛитРес: Библиотеке" с фондом свыше 500 тыс. лицензионных электронных и аудиокниг, абонентом которой является Брестская областная библиотека. Ее читателям достаточно лишь зарегистрироваться на сайте электронной библиотеки и можно бесплатно читать актуальные новинки художественной, научно-популярной, мемуарной литературы в электронном формате на своем мобильном устройстве или компьютере. Из 964 электронных и аудиокниг, приобретенных областной библиотекой, половину составляет популярная нехудожественная литература (нон-фикшн).

Кроме того, библиотека им.М.Горького предлагает своим читателям дополнительные бесплатные услуги. Например, по телефону можно продлить срок пользования литературой, взятой на абонемент. По предварительной записи библиотекари могут сделать тематический подбор литературы к определенным времени и дате. В читальном зале текущих периодических изданий можно заказать копии статей из газет и журналов на электронную почту. Для читателей с инвалидностью, в других сложных жизненных ситуациях возможна доставка книг на дом.

"В последнее время количество посещений в библиотеке существенно уменьшилось. При этом читатели стали брать по 10-12 книг вместо трех-четырех, как это было раньше. По-прежнему многолюдно в библиотеке в выходные дни. Мы хотим максимально сократить время пребывания читателей. Более того, получить нужную услугу можно без посещения библиотеки", - отметила Лариса Веремчук.

Свой видеопроект "Книги без границ" запустил отдел литературы для детей и юношества областной библиотеки. Это дистанционные встречи библиотекарей с читателями и чтение вслух лучших книг современных белорусских и зарубежных авторов. К инициативе уже присоединились родители и творческие жители Бреста. Так, директор областного учебно-методического центра профессионального образования и папа двух сыновей Андрей Ковалевский прочитал книгу популярной шведской писательницы Эвы Сусы "Снежны чалавек" на белорусском языке. В других роликах радиоведущая Саша Вараш познакомит читателей с книгой известного немецкого автора-иллюстратора книг Ганса Христиана Андерсена Вольфа Эрльбруха "Дрозд Фрау Майер". Музыкант, актер и художник Вовка Плюмбум прочтет книгу Светланы Бень "Оркестр маленьких жучков".

Доступ к новым роликам открывается каждое воскресенье в 12.00. Позже их можно увидеть на странице отдела литературы для детей и юношества (www.knigodom.brl.by), а также на страницах библиотеки в соцсетях и YouTube-канале. Библиотекари надеются, что дистанционные чтения помогут разгрузить родителей и занять детей на время продленных весенних каникул.-0-

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