Проект "Я художник, я так вижу" поможет заявить о себе талантливым гомельчанам

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Я художник, я так вижу" даст шанс творческим гомельчанам заявить о себе, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Картинной галерее Г.Х. Ващенко.

С 18 февраля по 31 марта в галерее любой житель Гомеля и области сможет представить свое творчество на суд ценителей искусства. В выставочном зале найдется место для экспонатов в самых разных жанрах. Это может быть картина, инсталляция, скульптура, графика, гобелен или авторская кукла. Рамок по возрасту участников и тематике работ нет, действуют ограничения только этического плана.

Работы будут приниматься с 1 по 14 февраля по ул.Карповича, 4 (с 8.30 до 19.00). "Однако будет возможность принести их и после открытия выставки. В таком случае действует принцип живой очереди: кто принесет работу раньше, получит преимущество", - рассказали организаторы. Выставка будет доукомплектовываться каждое утро по будним дням по мере поступления экспонатов.

Художники, графики, скульпторы, рукодельники должны подготовить работу следующим образом: указать на обороте информацию об авторе, его контакты. Также визитка должна содержать название и технику исполнения работы, год ее создания и размер. С согласия автора экспонат может быть продан на выставке.

Как пояснили в Картинной галерее, участники проекта должны внести взнос (Br15) за одно произведение размером до метра по большей стороне, а для работ свыше этого применяется повышающий коэффициент. Один автор может представить не более трех

единиц.

Открытие проекта намечено на 18 февраля.-0-