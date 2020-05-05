Проект "Книги и фильмы о войне. Смотри и читай" презентуют в Президентской библиотеке

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация проекта "Книги и фильмы о войне. Смотри и читай" состоится сегодня в Президентской библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах и душах миллионов человек. Это было время героизма и самопожертвования, великих побед и всеобщего сплочения советского народа перед лицом неумолимо надвигающейся беды. Литература, традиционно являясь болевой точкой и моральным ориентиром человечества, не могла не затронуть этот небывалый по своим масштабам конфликт. "Тысячи писателей по всему миру оставили нам в напоминание о тех временах свои произведения - выстраданные, пропитанные кровью и слезами, не придуманные, а прожитые наяву. Их книги - это мрачное и тревожное послание будущим поколениям с одним единственным посылом - не допустить повторения этой ужасающей и опустошающей людей катастрофы", - отметили в библиотеке.

Кинематограф также внес свою посильную лепту. Известные режиссеры, взяв за основу культовые военные очерки, принялись создавать настоящие жемчужины, картины, пробирающие до мурашек и заставляющие поверить в правдивость показанного на экране. "Да, война была именно такой - страшной, кровавой, безжалостной к любому живому существу. Но даже на ней всегда находилось место для добра, взаимовыручки и надежды. Надежды на то, что новый рассвет обязательно принесет с собой облегчение - и завершение бессмысленного и беспощадного зла", - добавили организаторы.

Президентская библиотека Беларуси во время проекта "Литература в искусстве" представляет коллекцию литературных произведений белорусских писателей и их экранизации, посвященные памятным событиям Второй мировой войны, происходившим на территории Беларуси. Презентация проекта пройдет во время акции, объявленной Белорусским союзом женщин, "Беларусь помнит. Женское лицо Победы", посвященной 75-летию Великой Победы.-0-