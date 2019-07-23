Проект "Купаловский открывает сердца" начинает спектакль для детей SOS-Детские деревни

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы накануне сотого театрального сезона начинает благотворительный проект "Купаловский открывает сердца". Он стартует показом спектакля "Пiнская шляхта" режиссера Николая Пинигина для детей SOS-Детские деревни, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект "Купаловский открывает сердца" для студентов и школьников, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлен на открытие сердец юношей и девушек культуре и искусству через театральные постановки, - рассказали в театре. - Мы хотим стимулировать молодежь на познание белорусской культуры и театрального искусства, что создаст предпосылки для их дальнейшей творческой самореализации".

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