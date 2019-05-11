Проект о 500-летии белорусского книгопечатания представили в Национальной библиотеке Эстонии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный проект "500 лет. Искусство, книга и искусство книги", посвященный 500-летию белорусского книгопечатания (отмечалось в 2017 году), представили в главной галерее Национальной библиотеки Эстонии, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Эстонии.

Проект "500 лет. Искусство, книга и искусство книги" впервые был презентован куратором и книгоиздателем Аллой Змиевой на выставке "Скориниана" в Минске. Грани жизни и деятельности Скорины, а также исторические реалии отражены в работах четырех белорусских художников-графиков. Павел Татарников, Юрий Яковенко, Валентина Шоба и Владимир Довгяло неоднократно отмечены престижными международными наградами, а их известность простирается от Западной Европы до Китая.

В экспозиции можно увидеть оригинальные работы, послужившие иллюстрациями изданий, а также выполненные специально для проекта произведения, рассказывающие о Франциске Скорине и представляющие главный труд его жизни - Библию, изданную в ХVI веке. Идея проекта - соединение кураторского и издательского опыта в одной концепции, показ выдающихся художественных творений и произведений издательского книжного искусства.

Особенность концепции в том, что она соединяет три грани: историческую, художественную и издательскую в едином эстетическом решении. Подача произведений каждого участника проекта раскрывает как авторское мастерство, так и уникальную творческую индивидуальность. Тема преемственности традиций белорусского художественного книгоиздания раскрыта через образцы лучших и выдающихся изданий, являющихся частью белорусской культуры.

Глубинную связь, соединяющую первое печатное издание Франциска Скорины с современной художественной традицией, богатой аутентичными мотивами, демонстрирует прочтение скорининской Библии в произведении Валентины Шобы, которое выполнено в уникальной технике с использованием земли из разных регионов Беларуси. Энергия этого произведения, имеющего название "Культурный слой", концентрирует в себе богатство исторической, культурной и художественной традиции.

Исторические реконструкции Павла Татарникова, ставшие иллюстрациями издания "Отечество: художественная история. От Рогнеды до Костюшки", подобраны с учетом мест, связанных с жизнью Франциска Скорины. Гравюры Юрия Яковенко из серии "Алфавит", напечатанные в итальянской мастерской потомственным мастером-печатником Джулиано Якомучи, подчеркивают связь с Италией, где Скорина учился в Падуанском университете.

Географию жизни Скорины от родного Полоцка через Падую и Прагу до Вильнюса отразил в своих работах, выполненных специально для проекта, художник Владимир Довгяло. Свои впечатления от посещения этих городов он передал в четырех живописных работах, полных символов и отсылок от современности к прошлому через несколько веков.

Кроме того, в эстонской библиотеке представлены современные белорусские книжные издания. В первую очередь - факсимильное воспроизведение книг Библии Франциска Скорины, которое подготовлено при участии научных сотрудников Национальной библиотеки Беларуси.

Проект "500 лет. Искусство, книга и искусство книги" стал финалистом национального конкурса по созданию кураторской концепции белорусского павильона на 57-й Венецианской биеннале и был отмечен Министерством культуры.

Белорусская выставка будет работать в Национальной библиотеке Эстонии по 31 мая.

Проект "500 лет. Искусство, книга и искусство книги" подготовлен совместно с Национальной библиотекой Беларуси, посольством Беларуси в Эстонии при поддержке посольства Эстонии в Минске.-0-