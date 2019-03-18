Проект "Шлягеры на все времена" пользуется неизменной популярностью у белорусов - Финберг

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный проект "Шлягеры на все времена" пользуется неизменной популярностью у белорусов, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси профессор Михаил Финберг.

Проект открылся сегодня в Белгосфилармонии программой "Настоящий джаз", которую публике представляет биг-бенд Национального академического концертного оркестра. "Проект "Шлягеры на все времена" значим и пользуется неизменной популярностью у белорусов. Билеты всегда раскупаются в первые дни продаж, а это самая высокая оценка нашей работы", - сказал Михаил Финберг.

По его словам, главное творческое кредо заслуженного оркестра - работать профессионально и исключительно вживую. "Мы никогда не работаем под фонограмму - это наш основной принцип. Мы всегда уважительно относимся к нашему зрителю и той музыке, которую исполняем", - отметил маэстро.

Михаил Финберг добавил, что 19 марта на сцене Белгосфилармонии состоится концерт, посвященный юбилею Аллы Пугачевой. В программу "Примадонна" вошли популярные песни Аллы Пугачевой: "Позови меня с собой", "Паромщик", "Осенний поцелуй", "Держи меня, соломинка", "Все могут короли", "А знаешь, все еще будет" и другие. Хиты исполнят солисты заслуженного коллектива - лауреаты международных и республиканских конкурсов Наталья Тамело, Валерия Грибусова, Егор Шаранков, Алеся Державец, Татьяна Глазунова, Дмитрий Качаровский, Галина Громович, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев и Евгений Цимбалист.-0-