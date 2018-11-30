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Проект TheatreHD откроет зимний сезон "Аидой" и "Дон Кихотом"

Культура 30.11.2018 | 14:47
Фото "АРТ Корпорейшн"
Фото "АРТ Корпорейшн"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В разгар новогодних ярмарок и праздничных хлопот проект TheatreHD в Беларуси предлагает отдохнуть в кинозале и насладиться лучшими британскими, итальянскими и французскими постановками. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Декабрьская афиша порадует поклонников театра прямой трансляцией "Травиаты" Metropolitan Opera, премьерой в арт-лектории, пьесой на двоих "Красный" и уже полюбившейся минчанам постановкой с Иэном Маккеленом и Бенедиктом Камбербэтчем.

Первый зимний месяц начнется оперой Джузеппе Верди в постановке Сони Фриссел: 1 декабря в кинотеатре "Центральный" покажут "Аиду" Metropolitan Opera. История любви, разворачивающаяся на фоне войны между Египтом и Эфиопией, удивительным образом сочетает пафос и пронзительно-нежную лиричность. Сочиненная по заказу египетского хедива, "Аида" была приурочена к открытию Суэцкого канала. Главную роль в спектакле исполняет блистательная Анна Нетребко. Ее партнерами по сцене стали Александр Антоненко в роли благородного Радамеса и Анита Рачвелишвили в роли царственной и страстной Амнерис.

Воскресенье, 2 декабря, кинотеатр "Центральный" предлагает провести вместе с "Дон Кихотом". Либретто для балета написал Мариус Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Веселый, искрометный, темпераментный "Дон Кихот" - один из самых популярных балетов в репертуаре Большого театра. На сцене и в зале царит атмосфера праздника, которого нам так не хватает в жизни, а знаменитые 32 фуэте венчают этот праздник королевским финалом.

4 декабря в рамках проекта TheatreHD состоится премьера спектакля "Красный" с участием номинанта на премию "Эмми" и "Золотой Глобус" Альфредом Молина. Молина в роли невротика Ротко показывает всю титаническую мощь своего таланта. Пьесы вроде "Красного" в англоязычной театральной среде называют two-handers - пьесы на двоих. В постановке, действительно, два героя: Марк Ротко - любимец Рокфеллеров и Кеннеди, самый дорогостоящий живописец ХХ века - и его молодой ассистент Кен. Интрига пьесы - во внутренней борьбе Ротко с "попсовостью" его очередного проекта. Увидеть постановку также можно будет 5 декабря в Falcon Club Бутик Кино.

Этой зимой "Король Лир" возвращается на минские экраны. 5 декабря в Silver Screen Velcom cinema - "последняя большая шекспировская роль" Иэна МакКелена и прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби.

9 декабря зрителям предложат взглянуть на известные и редкие работы Дега, а также узнать историю его поиска идеала в искусстве, для достижения которого художник экспериментировал с новыми техниками, но при этом учился и у старых мастеров. Дега редко был доволен своими работами, поэтому при жизни не выставлял многие рисунки и скульптуры. Сейчас они поражают своей выразительностью и точностью деталей. Арт-лекторий "Дега: Страсть к совершенству" покажут в кинотеатре "Центральный".

"Зимняя сказка" - одна из восхитительно "неправильных" пьес Шекспира - будет показана 12 декабря в Falcon Club Бутик Кино. Ее первые три акта - запутанная драма с гипертрофированной дружбой, немотивированной ревностью, попытками отравления, смертями и предсказаниями дельфийского оракула. Два последних акта - трогательная пастораль, полная запоздалых примирений, межклассовых браков и оживших статуй. "Почему бы не отдать должное "проблемам" этой пьесы и не повеселиться, вместо того чтобы пытаться маскировать их?" - написала о спектакле The Guardian.

В преддверии Рождества TheatreHD предлагает посмотреть также шедевр классики и "самую новогоднюю" из всех сказок - "Щелкунчик". Главная рождественская история, полная волшебства, предчувствия и ожидания чуда, гениальная и любимая музыка - все это балет Юрия Григоровича по мотивам сказки Гофмана в постановке Большого театра. Покажут "Щелкунчика" 23 декабря в кинотеатре "Центральный".

О том, "Как важно быть серьезным", расскажет комедия, созданная театром "Водевиль". 11 декабря в гродненской "Красной звезде" и 18 декабря в кинотеатре "Центральный" - свежий и острый взгляд режиссера Майкла Фентимэна на пьесу Оскара Уайльда. Фентимэн делает персонажей Уайльда героями дня сегодняшнего, придавая спектаклю свежую остроту. Еще одна "уайльдовская" постановка от театра "Водевиль" - "Идеальный муж". Ее покажут 12 декабря в Silver Screen Velcom cinema. В ролях - звезды лондонской сцены Натаниель Паркер и Фрэнсис Барбер, ведомые отцовско-сыновним дуэтом Эдварда и Фредди Фоксов.

Зимнюю афишу украсит премьера "Травиаты" - новой постановки бессмертной трагедии Верди под музыкальным руководством Янника Незе-Сегена, в сценической версии Майкла Майера. Согласно задумке режиссера действие оперы разворачивается между мечтой и реальностью, рисуя последний год жизни больной Виолетты как цепочку эпизодов - от весны и надежды до смертельной зимы. Опера Джузеппе Верди в прямой трансляции будет показана 15 декабря в кинотеатре "Центральный".

Постановка "Франкенштейн: Ли Миллер", имевшая успех у минского зрителя, повторится этой зимой. 19 декабря в Falcon Club Бутик Кино покажут триумфальное возвращение режиссера Дэни Бойла на сцену Королевского национального театра. Напомним, что "Франкенштейн" - это уникальный шанс посмотреть на Бенедикта Камбербэтча в роли существа и на Джонни Ли Миллера - в роли его создателя. Кроме того, это еще и возможность увидеть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями.

Также 19 декабря в Silver Screen Velcom cinema будет показана постановка театра "Камеди Франсез" "Лукреция Борджиа" по пьесе Виктора Гюго. "Эта пьеса предполагает широту жеста и чувства, игру, в которой допустимо смешное, нелепое и преувеличенное; в которой гротеск соседствует с возвышенным. Мне хотелось сделать Лукрецию в меньшей степени драматической героиней, и в большей - аллегорией парии", - отметил режиссер Дени Подалидес.

Линкольн-центр с мюзиклом "Король и я" завершит год собаки 25 декабря в кинотеатре "Центральный", 26 декабря - в Silver Screen Velcom cinema и Falcon Club Бутик Кино. Основанная на реальных событиях история жизни английской школьной учительницы при дворе короля Сиама еще в 1956 году поражала воображение первых зрителей контрастом между нравами викторианской Англии и пышным блеском королевского двора Сиама (нынешний Таиланд). Мюзикл - не калейдоскоп красивых картинок экзотичного Сиама, а история о том, как люди с разными привычками и традициями могут учиться друг у друга.-0-

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кино, проект, театр
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