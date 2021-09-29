Проект закона о внесении изменений в Кодекс о культуре вынесен на обсуждение

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь о культуре вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Разработанный министерством проект закона Республики Беларусь, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Республики Беларусь о культуре, в установленном порядке внесен в Палату представителей Национального собрания. И в целях реализации принципа гласности нормотворческой деятельности, всестороннего и полного рассмотрения проект закона вынесен на общественное обсуждение на сайтах Минкультуры и Правового форума Беларуси", - отметили в ведомстве.

Организатором обсуждения выступает Министерство культуры.

Замечания и предложения по проекту закона можно направлять по 10 октября включительно на адрес электронной почты: ministerstvo@kultura.by, а также с 1 по 10 октября изложить в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Результаты общественного обсуждения будут учтены при подготовке проекта закона к первому чтению в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.-0-