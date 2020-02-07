7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги". Церемония состоялась на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "За вклад в сохранение духовного наследия" специальный диплом жюри присужден фотоальбому БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси". Книга издана при поддержке Министерства информации и включает 400 фотографий. В ней собраны наиболее значимые и знаковые события белорусского народного календаря, а также инициативы Президента, ставшие традициями. Празднование Дня Независимости и Дня Победы, Рождественский турнир любителей хоккея и "Золотая шайба", "Александрия собирает друзей" - это лишь немногие из традиций, которые сплачивают нацию, символизируют силу народного единства и вызывают чувство гордости за родную землю.

В номинации "В зеркале времени" диплом первой степени присужден книге БЕЛТА "Минский автомобильный завод - 75 лет. Гордость земли белорусской". Фотоальбом издан по заказу ОАО "МАЗ" тиражом 3 тыс. экземпляров. В книге рассказывается о славной истории первенца белорусского машиностроения, его руководителях и достижениях многотысячного коллектива, о легендарных автомобилях и их создателях. Отдельные страницы посвящены социальной политике предприятия и спортивной команде "МАЗ-СПОРТавто", представляющей белорусскую технику на мировых гонках.

Книга содержит более 500 фотографий как из архивов БЕЛТА и завода, так и вновь созданных. Снимал фотокорреспондент Рамиль Насибулин. Автором издания выступила редактор отдела региональной информации Главной редакции информации Екатерина Князева.

В оформлении футляра для части тиража применена технология стерео-варио, которая позволила совместить изображения самой первой и последней на сегодня моделей МАЗа. Это уже не первый издательский проект БЕЛТА для Минского автомобильного завода: предыдущая книга была подготовлена к 70-летию предприятия.

Национальный конкурс "Искусство книги" проходит в Беларуси ежегодно. На нем профессионалы в области создания книги, ее художественного оформления и дизайна определяют лучшие из лучших работ за прошедший год. Организатором выступает Министерство информации Беларуси.-0-