Проекты студентов БГАИ вошли в программу Минского международного фестиваля полнокупольных фильмов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусской государственной академии искусств представят свои работы на II Минском международном фестивале полнокупольных фильмов (MIFF), который пройдет с 18 по 20 октября, сообщили БЕЛТА в столичном планетарии.

Второй раз Минский планетарий подтверждает свое право стать мировой площадкой по продвижению полнокупольного кино. На MIFF 2019 авторы и дистрибьюторы привезут лучшие научно-популярные документальные фильмы, анимацию и короткометражные шоу.

Как рассказали в планетарии, особенностью нынешнего фестиваля станет участие в нем студентов Белорусской государственной академии искусств, которые работали над фильмами вместе со специалистами Минского планетария. Работа велась на протяжении полугода - от первого знакомства с новым для ребят форматом полнокупольного кино до создания 22 авторских арт-проектов. В конкурс MIFF 2019 включены три лучших студенческих фильма.

В целом в этом году количество заявок на участие в фестивале увеличилось вдвое. В конкурсную программу вошли 43 полнокупольных фильма из 22 стран: Австралии, Аргентины, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Исландии, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Новой Зеландии, Польши, России, США, Таиланда, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Республики Корея и Японии.

"Одна из самых популярных номинаций этого года - короткий метр. Количество предложенных для нее фильмов превышают возможные рамки, поэтому было принято решение заявить еще одну номинацию фестиваля - "Лучший полнокупольный арт-фильм". В нее войдут иммерсивные фильмы, которые являются одновременно и экспериментальным, и художественным высказыванием", - отметили в планетарии.

По итогам конкурса будут также названы лучшие документальный, анимационный, короткометражный полнокупольные фильмы, будет вручен приз зрительских симпатий. А картина, получившая специальный приз директора фестиваля и фонда "Добра", после завершения фестиваля останется в афише Минского планетария.

Оценивать работы будет профессиональное жюри, в состав которого вошли астроном, доцент кафедры физического факультета Белгосуниверситета кандидат физико-математических наук Максим Шундалов, режиссер-постановщик игровых и анимационных фильмов, сценарист, поэтесса, призер и лауреат национальных и международных кинофестивалей Елена Турова, сценарист, драматург, журналист Александр Богдан.

На полях фестиваля пройдут встречи с создателями фильмов, мастер-классы экспертов, концерт, профессиональный семинар "Fulldome: погружение в визуальное пространство" с лекциями и презентациями специалистов, выставка астрофотографии и демонстрация современных достижений полнокупольного кино.-0-