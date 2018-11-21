Программа фестиваля современной хореографии в Витебске включает более 60 мероприятий

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Насыщенную и интересную программу XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) в Витебске отметил на встрече с журналистами министр культуры Юрий Бондарь перед открытием форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нынешнем году фестиваль собрал гостей из 22 стран мира. Его программа включает более 60 показов и мероприятий", - сказал министр.

Юрий Бондарь обратил внимание, что власти Беларуси поддерживают более 60 международных фестивалей, однако IFMC занимает в этом списке особое место. "Это очень авторитетный форум, определяющий тенденции в развитии современного хореографического искусства не только в нашей стране, но и во всем мире", - подчеркнул министр культуры, сравнив витебский форум с часами, по которым сегодня сверяют стрелки все неравнодушные к современной хореографии люди.

IFMC-2019 проходит на витебской сцене 21-25 ноября. В рамках форума на сцене Большого театра Беларуси в Минске состоялся показ спектакля "Увертюры Россини" коллектива Spellbound Contemporary Ballet (Италия). 22 ноября эту постановку смогут увидеть гомельчане. В Витебске она завершит насыщенную программу нынешнего фестиваля.-0-