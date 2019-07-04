Программа "Славянского базара-2019" построена с учетом мнения зрителей

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке программ XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" был проведен мониторинг мнений зрительской аудитории. Об этом сообщила сегодня журналистам консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.

Активная работа по подготовке фестиваля ведется весь год. "Отличительной особенностью программы станет широкое представление в ней всех видов и направлений искусств. В них найдут отражение ключевые события, в частности трехлетие малой родины, 75-летие освобождения Беларуси, - рассказала Инна Адамович. - Чтобы учесть интересы и финансовые возможности разновозрастной аудитории, мы проводили мониторинг мнений в социальных сетях, на телевидении и радио. И программа в итоге включает наиболее яркие проекты, которые соответствуют тематике фестиваля".

Например, режиссерская концепция программы открытия форума - "Место, где ты появился на свет". Она посвящена малой родине, семейным и общечеловеческим ценностям, а также преемственности поколений. Будут звучать языки стран-учредительниц "Славянского базара в Витебске": белорусский, русский и украинский. В составе участников: Ядвига Поплавская, Алена Ланская, Руслан Алехно, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Варвара, Таисия Повалий, Виктория Кохана. Заявлены и известные артисты из других стран, в том числе продюсер, пианист, обладатель двух премий Grammy Марлоу Росадо (США). На церемонии открытия будет вручены награды Таисии Повалий (премия "Через искусство - к миру и взаимопониманию") и победителю международного детского музыкального конкурса, который к этому времени уже определится.

Как подчеркнул директор форума, главный директор ГУ "Центр культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, который был назначен на эту должность только в начале ноября, в сжатые сроки организаторы постарались учесть максимум мнений. "На "Славянский базар" приезжают те артисты, которые пользуются наибольшим спросом. Мы смотрели наши социальные сети. У нас там много критиков, но и советчиков тоже. Проверяли гастрольные графики артистов. Примерно на 80% мы попали: премьерные туры многих артистов начинаются в Витебске, а затем будут представлены на площадках Минска и Москвы", - отметил Глеб Лапицкий. Дирекция форума также знает, какие проекты из года в год зритель особенно ждет. Среди них "Золотой хит" и Europa Plus TV.

При этом главной задачей остается формирование зрительской культуры. "Фестиваль - знаковое культурное событие, которое не замыкается на популярной музыке. Он не ставит перед собой финансовой выгоды, а делается ради того, чтобы формировать современную культуру Беларуси", - сказал директор форума. В качестве примера он привел программу "Увертюра к фестивалю: от классики до рока", в которой впервые примут участие исполнители мирового уровня, которые нашли в своем чрезвычайно плотном гастрольном графике время для Витебска. Среди них великолепная оперная певица из Республики Корея Суми Чо, французский тенор Венсан Никло, артистка Большого театра России Ксения Дежнева. Это, как отметил Глеб Лапицкий, прекрасная возможность показать Беларусь не только гостям-зрителям, но и артистам, чтобы они пропагандировали эту фестивальную площадку. "Когда София Ротару специально пишет песню для закрытия "Славянского базара", мне кажется, это многое говорит об уровне нашего проекта", - добавил он.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".-0-

План по продаже билетов на программы "Славянского базара" выполнен почти на 100% "План по продаже билетов на фестивальные программы реализован почти полностью. Причем мы развернули активную рекламную кампанию, здорово вышли на прямые онлайн-продажи в страны Евросоюза", - сказал директор форума Глеб Лапицкий.

"Песняры", финифть и 175-летие Ильи Репина: День Союзного государства пройдет в Витебске 12 июля В этом году Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля.