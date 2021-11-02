Программу к 115-летию с начала творческой деятельности Якуба Коласа подготовил музей классика

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу к 115-летию с начала творческой деятельности народного поэта Беларуси Якуба Коласа подготовил Государственный литературно-мемориальный музей классика. Цикл праздничных мероприятий рассчитан на два дня и пройдет с 3 по 4 ноября, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Празднование откроют с возложения цветов к памятнику на площади Якуба Коласа в столице. Затем начнется ХХХV Международная научно-практическая конференция "Каласавіны". В этом году ее главными темами станут 115-летие начала творческой деятельности классика и 100-летие сборника аллегорических рассказов "Казкі жыцця". "Каждую осень, начиная с 1985 года, наш музей собирает лучшие силы научного коласоведения со всей Беларуси, чтобы рассказать и познакомить нас ближе с творчеством поэта", - отметили в музее.

Помимо конференции 3 ноября на территории музея пройдет открытие временной выставки "У той песні, шырокай, як свет", посвященной 100-летию первого издания сборника аллегорических рассказов "Казкі жыцця".

"Эти рассказы он писал с 1906 года до последних дней. В конце своей жизни поэт готовил сборник к переизданию, ведь последний раз он выходил в свет как самостоятельная книга только в 1928 году. В экспозиции будет представлен также сборник с правками самого Якуба Коласа и переводы некоторых рассказов на английский, французский, таджикский языки. Гости увидят иллюстрации молодой художницы Алеси Житкевич уже к новому изданию "Казак жыцця" 2020 года, а еще графические работы белорусской художницы Людмилы Петруль", - поделились организаторы.

Праздник продолжат 4 ноября. В этот день "Каласавіны" переместят на малую родину поэта в Столбцовский район. В программе запланировано посещение мемориальных усадеб, концерт с участием творческих коллективов и возложение цветов к памятнику поэта в деревне Николаевщина.

Участие в "Каласавінах" примут ученые из разных регионов Беларуси, сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, столичных и областных вузов, музеев.-0-