Произведения 26 художников-акварелистов представят на выставке в Витебске

27 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Презентация выставки "Витебская акварель. Четверть века" состоится 28 октября в художественном музее областного центра. Выставка приурочена к 25-летию общественной организации "Витебская акварель" - сообществу художников-акварелистов, в которое входили в разные годы около 30 представителей из Витебска, Могилева и Новополоцка, сообщили БЕЛТА в художественном музее.

Экспозиция включает акварельные произведения 26 авторов. Всего представлены 52 произведения. "Витебская акварель" - союз индивидуальностей, преданных акварели и в большинстве случаев связанных подобием взглядов на искусство, но не на его технологию. "Сегодня в большинстве национальных школ акварель уже не воспринимается как несерьезное и консервативное искусство с набором устойчивых жанровых форм. Реальность, которая казалась в этой технике неизменной, приобрела характер игры в реальность, со свободным стилем творческого мышления, живым чувством пространства и времени, преобладанием сложных форм образности", - отметили в художественном музее.

Также 28 октября пройдет круглый стол с участниками организации. Они обсудят несколько вопросов: "Витебская акварель" как художественное явление в истории развития современного белорусского искусства, настоящее объединения и перспективы его развития. Выставка будет работать до 13 декабря.

"Витебская акварель" была создана в 1995 году. В объединение вошли представители разных возрастов и творческих судеб, которые зачастую работали в стилистически и тематически противоположных направлениях. Это Николай и Татьяна Араслановы, Людмила Воронова, Светлана Врублевская, Николай Гугнин, Феликс Гумен, Николай Драненко, Владимир Иванов, Александр Карпан, Федор Киселев, Олег Костогрыз, Михаил Левкович, Виктор Лукьянов, Валентина Ляхович, Александр Мемус, Владимир Напреенко, Николай Образов, Евгений Пономаренко, Викентий Ральцевич, Иван Столяров, Георгий Танкович, Антонина Фалей, Владимир Шаппо, Александр Шиенок, Игорь Шкуратов, Геннадий Шутов и другие. Разных по возрасту и темпераменту художников роднит избранный ими вид изобразительного искусства - акварель.-0-