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Культура
13 ноября 2020, 08:02

Произведения драматургии из собрания князей Паскевичей представлены на выставке в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка книг "Весь мир - театр" начинает сегодня работу во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

"Выставка распахивает занавес, и на сцену выходят 100 драматургических произведений, удостоенных чести быть вхожими в княжескую коллекцию", - подчеркнули в государственном историко-культурном учреждении. Изящные тома могут похвастать внушительным возрастом - самое "старое" из представленных произведений издано в 1793 году, самое "юное" - в 1911-м. Впечатляют и громкие имена на обложках: Мольер, Расин, Колардо, де Бомарше, Пиго-Лебрен, де Мюссе. Это книги, с которых начинается театр, и их просто необходимо увидеть, убеждены организаторы.

Во дворце отметили: прежде чем предстать перед восторженной публикой во всем великолепии и блеске актерской игры, режиссерских находок, сценических декораций, музыкального оформления, пьеса появляется на свет в творческих муках, ведомых только создателю. "К чести творцов, муки не являлись для них препятствием. Именно поэтому мир знает блистательные произведения У.Шекспира, Г.Ибсена, А.Чехова и других гениев, совладавших со спецификой драматургического письма. Притом совладавших столь искусно, что даже вырванные из театральных стен и заключенные в скромные книжные переплеты пьесы занимали почетные места на полках ценителей литературы. К таковым можно причислить и владельцев гомельского имения князей Паскевичей",- добавили в госучреждении.-0-

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