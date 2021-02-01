Произведения народных промыслов представлены на открывшейся в Минске выставке иранского искусства

На выставке

1 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выставка иранского искусства "Иран - драгоценная земля", которая приурочена к 42-й годовщине победы Исламской Революции в Иране, торжественно открылась сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. На экспозиции представлены произведения иранских народных промыслов, изделия ручной работы и каллиграфии, ковры-картины, работы из терме (драгоценной ткани ручной работы), а также выполненные в технике минакари (украшения металла и керамики специальной эмалью) и в технике хатамкари - инкрустации по дереву. Гости презентации с интересом ознакомились с богатым культурным наследием Ирана. Кстати, в этой стране широко распространены книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство. В произведениях иранских мастеров отражены национальные традиции страны. Во время открытия выставки отмечалось, что именно Исламская Революция 1979 года дала импульс дальнейшему развитию искусства и культурно-общественной жизни в Иране. Представленная в Минске выставка ярко отражает тот факт, что национальные традиции действительно получили свое широкое развитие. В открытии приняли участие представители госорганов, вузов, посольства Ирана в Беларуси, дипломатических миссий зарубежных стран, иранские студенты. ​ Данный культурный проект организован художественной галереей "Университет культуры", в которой развернута экспозиция, и культурным представительством посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь. Выставка будет открыта по 18 февраля. Во время ее работы пройдут мастер-классы по каллиграфии и рисованию, киновечера, посвященные культуре Ирана.-0- Фото Оксаны Манчук Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!