Произведения восточного и западноевропейского искусства ХVI-XIX веков представят в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Усход-Захад" (коллекция произведений восточного и западноевропейского искусства князей Дондуковых-Корсаковых) открывается сегодня в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Это результат творческого сотрудничества Национального исторического и Национального художественного музеев. Большинство произведений искусства будут экспонироваться впервые. Уникальность проекта в том, что одновременно экспонируются произведения восточного и западноевропейского искусства ХVI-ХIХ веков, которые были собраны в имении Романова усилиями нескольких поколений семьи Дондуковых-Корсаковых.

На выставке демонстрируются образцы искусства Западной Европы, в том числе фарфоровые изделия, созданные в Италии и на Королевской мануфактуре в Мейсене в Германии. К наиболее редким для музейных собраний Беларуси относится посуда, украшенная росписной полихромной эмалью, каменная скульптура и фарфоровые вазы ХVI-ХVII веков из Китая.

Проект посвящен истории формирования собрания Национального исторического музея, потому как современный музей обязан своим происхождением ряду учреждений, которые существовали в Минске в начале ХХ века: Минскому церковно-археологическому музею (1908) и Минскому областному музею (1919). Белорусский государственный музей, созданный в 1923 году, стал центральным местом сбора исторических артефактов.

В 1920-е годы в музейное собрание попало имущество дворцов и усадеб, в том числе мебель, посуда, оружие, бытовые вещи. На выставке представлена часть коллекции князей Дондуковых-Корсаковых, которая в XIX веке находилась в имении Романова в Могилевской губернии, а сегодня хранится в собрании двух белорусских музеев и в Смоленском государственном музее-заповеднике в России. Из огромного количества коллекции князей Дондуковых-Корсаковых, которая в XIX веке насчитывала несколько сотен живописных произведений и памятников декоративно-прикладного искусства ХVI-XIX веков, к сожалению, сохранилась небольшая часть.

Выставка "Усход-Захад" будет работать по 12 января 2020 года.-0-