Прокопцов: мы должны открывать имена талантливых белорусских художников

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны открывать имена талантливых белорусских художников, чтить их на выставках, в каталогах, альбомах. Об этом сегодня заявил журналистам генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов на открытии ретроспективной выставки живописи и графики Олега Прусова "Надпись на обороте", передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, Олег Прусов прожил короткую, но, я считаю, насыщенную жизнь. И оставил после себя наследие, которое мы до конца еще так и не осмыслили. Безусловно, эта выставка для нас важна еще и потому, что мы должны открывать имена талантливых белорусских художников, чтить их на выставках, в каталогах, альбомах. Именно для этого организовываются выставки, пишутся книги и статьи нашими художниками и искусствоведами", - отметил Владимир Прокопцов.

Мировосприятие витебского художника так выразительно и поэтически многопланово раскрылось сразу в нескольких видах искусства: живописи, графике, поэзии и прозе. Но его знают, к сожалению, далеко не все исследователи искусства этого времени, хотя имя Олега Прусова и выставки его произведений в конце 1980-х - середине 1990-х годов буквально взорвали художественное пространство Витебска.

"Для Минска, возможно, эта личность была немного спрятана провинциальностью явления, но для Витебска это было не так. Начало 1990-х годов стало настоящим всплеском выставок группы "Убикус", в которой был Олег Прусов. Это очень впечатляло публику в то время и не только потому, что состояли там молодые художники с иными подходами к образности мышления. У них были иные стилистика и философия в произведениях", - подчеркнул искусствовед, доцент кафедры изобразительного искусства Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Михаил Цыбульский.

Олег Прусов окончил Минское художественное училище имени А.К.Глебова, учился в Белорусской государственной академии искусств. Вместе с Виктором Лосьминским создал группу "Убикус". При жизни художника творческое объединение за неполные шесть лет провело 13 выставок в Минске, Полоцке, Витебске, Новополоцке, Москве, Дордрехте (Нидерланды). "Однако такого целостного осмотра его творчества, как мы имеем здесь сегодня, еще не было. Это, в сущности, тот шаг в контекст искусства XX века, который Олег Прусов заслуживает. Его творчество стоит рассматривать целостной системой, а не как отдельные виды или картины, потому что он был, на мой взгляд, очень целостной, вдумчивой и сложной личностью. Художники остаются жить в своих произведениях и то, что мы сегодня видим, это продолжение жизни Олега Прусова и новый уровень восприятия его творчества", - подчеркнул Михаил Цыбульский.

"Мы учились вместе. Художественное училище стало для нас стартовым трамплином в творческой жизни, - поделился воспоминаниями заместитель председателя по творческим и общим вопросам Белорусского союза художников Андрей Басалыга. - Во время учебы мы не видели друг в друге художников, мы жили большой семьей, путешествовали по выставкам, говорили об искусстве. Каждый выстраивал свою жизнь. Она вся для нас была впереди и мы не спешили жить как художники. Но у Олега Прусова все эти планы были актуальными уже тогда". То время было сложным, но при этом плодовитым на искусство. Это был перелом эпох: новые мысли, новые взгляды на искусство. Когда мы только еще формировались, Олег Прусов уже имел свое определенное художественное восприятие этого мира, и в начале 1990-х годов он был уже полностью сформировавшимся художником. Я могу сказать, что только сейчас мы можем достойно оценить этого художника, только сейчас пришло понимание, что это золотой фонд искусства, которое останется навсегда. Главный критик для художника - это время. И оно сделало этот отбор. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это тот художник, который будет влиять на искусство Беларуси, а, может, и всего мира".

На выставке в хронологическом порядке представлено около 100 работ художника, иллюстрирующих поэтапное развитие его творчества. Экспозиция также включает литературную и архивную части. Это живопись и графика из коллекции семьи Прусовых, а также Оксаны Сидоренко и Музея Марка Шагала в Витебске. За свою недолгую жизнь Олег Прусов создал около 200 живописных и графических работ, были изданы два сборника стихов. В 1991 году он стал лауреатом выставки-конкурса "Работа года" в Витебске, а в следующем, 1992-м, - дипломантом конкурса "Лучшая работа года - 91" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Его имя включено в 18-томную "Белорусскую энциклопедию", а также энциклопедию "Регионы Беларуси" в семи томах. Жизни и творчеству Олега Прусова посвящено более 30 статей и очерков в газетах, журналах, книгах, изданных в Беларуси, России, Украине. О нем сняты телепередачи.

Работы Олега Прусова находятся в частных коллекциях, галереях и музеях Беларуси, России, Дании, Швеции, Германии, Нидерландов.-0-