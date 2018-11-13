Прощание с Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом Беларуси и СССР Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров с 11.00 до 14.00, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Похоронят композитора на Московском кладбище.

Ушел из жизни композитор Игорь Лученок Игорь Лученок 2 ноября был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом.

Как сообщалось, Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни. 2 ноября он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом.

Родился Игорь Михайлович в Минске 6 августа 1938 года. Музыкальное образование получил в Белорусской государственной консерватории по классу композиции профессора А.В. Богатырева (1961). Его дипломной работой стали симфония (1961) и кантата "Курган" (1962) по одноименной поэме Янки Купалы, в дальнейшем переработана в рок-оперу "Гусляр" (1971) для ансамбля "Песняры". Талант композитора развивался в Ленинградской консерватории под руководством профессора В.Н. Салманава (1965) и в Московской государственной консерватории под руководством профессора Т.М. Хренникова (1970). В 1963 году молодой композитор вернулся в альма-матер - Белорусскую государственную консерваторию в качестве преподавателя, а со временем - и ректора (1982-1985).

2008 год

В 1966 году Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Эта песня стала вехой и определила одну из важных тем его творчества в следующих песнях: "Хатынь", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из сорок пятого", "Курган Славы", "Старое кино", "Майский вальс".

2012 год

Композитор обращался к творчеству многих поэтов: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Пимена Панченко, Петруся Бровки и др., а также российских поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Искренне выражена любовь к Беларуси в известных песнях "Мой родной край", "Я хожу влюбленный", "Наследие", "Журавли на Полесье летят". Широк круг лирических песен, таких как "Вероника", "Алеся", "Зачарованная моя". Мелодию "Песни о Минске" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.-0-

2011 год