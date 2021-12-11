Прощание с Михаилом Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коллективе.

О смерти маэстро коллективу оркестра стало известно сегодня в 6.00.

Михаил Яковлевич Финберг родился 21 февраля 1947 года в Мозыре. С самого детства интересовался музыкой, однако в музыкальное училище поступить с первого раза не удалось. После пятой неудачной попытки он решил попробовать стать воспитанником военного оркестра в Курске. Играл на нескольких инструментах, но остановился на тромбоне. Только через несколько лет Михаил Финберг перевелся в Минское музыкальное училище, в военный оркестр штаба БВО. Когда стал лауреатом одного из конкурсов, поступил в Белгосконсерваторию на первый курс по классу тромбона, которую окончил экстерном за четыре года.

Попав на работу в минский цирк, Михаил Финберг создал оркестр, который по мастерству стал лучшим в системе цирков страны. Он работал с выдающимися мастерами советского цирка: Юрием Никулиным, Олегом Поповым, Игорем Кио, Мстиславом Запашным, знаменитым Карандашом. Специально для них писал музыку, делал аранжировки.

21 февраля 1987 года Михаил Яковлевич был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки. В 2005 году оркестр получил статус национального, а в 2010-м - академического.

Чрезвычайную популярность в нашей республике и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья оркестр приобрел благодаря "Славянскому базару" в Витебске, программе "Поем вместе с оркестром", выступлениям по итальянскому телевидению, отмеченным Гран-при. Ко всему перечисленному необходимо добавить работу в концертном зале "Россия", а также участие в программе "Площадь звезд". В знак признания большого вклада Михаила Финберга в укрепление творческих связей мастеров искусств России и Беларуси, высокого художественного и исполнительского мастерства оркестра в Москве заложена "Звезда Михаила Финберга".

Творческая работа Михаила Финберга отмечена орденом Франциска Скорины, Благодарностью и специальной премией Президента Республики Беларусь, премией Союзного государства в области литературы и искусства, почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, Министерства культуры, других министерств и ведомств Беларуси, творческих союзов. Он является почетным гражданином Мозыря и Несвижа. В феврале 2012 года Михаилу Финбергу за особые заслуги в развитии Минской области, получившие широкое признание в регионе и за его пределами, присвоено звание "Почетный гражданин Минской области".

Михаила Финберга называли "человек-оркестр" не только потому, что он профессионал с большой буквы, но и потому, что он по-настоящему жил любовью к музыке.-0-