Прослушивание участников нацотбора детского "Евровидения-2019" пройдет 20 августа

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прослушивание участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет 20 августа в Белтелерадиокомпании. Живое прослушивание юных дарований будет проходить на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Срок приема заявок для участия в национальном отборе закончился 15 августа. В адрес Белтелерадиокомпании в электронном виде поступили 44 заявки. "Поступили анкеты как от сольных исполнителей, так и от коллективов. Некоторые из них уже не первый раз борются за право представить нашу страну на международном форуме. В частности, это Мария Жилина, Арина Пехтерева, Анастасия Жабко, Мария Гулевич, группы "Нескучный возраст" и Мonkey Tops. Уже 20 августа потенциальные участники музыкального форума смогут представить свои композиции на суд профессионального жюри в самой большой студии на Макаенка, 9 - знаменитой "шестисотке". К прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении нацотбора", - рассказали в пресс-службе.

Ксения Галецкая подала заявку на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2019" Участники национального отборочного тура детского конкурса песни получат возможность исполнить свои композиции во время живого прослушивания в Белтелерадиокомпании, которое состоится не позднее 20 августа.

В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-