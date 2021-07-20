Просмотры в интернете трансляций "Славянского базара" растут с каждым годом - Лапицкий

20 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прямые трансляции "Славянского базара" в соцсетях фестиваля и на его сайте собрали более 8,5 млн просмотров, причем они растут с каждым годом, сообщил на пресс-конференции директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году на фестивале было аккредитовано более 5,3 тыс. участников - это доковидные показатели. Освещали события форума свыше 400 журналистов, прошло 150 мероприятий на 25 площадках. Фестивальные проекты, где продавались билеты и можно было подсчитать зрителей, посетили более 73 тыс. человек.

Глеб Лапицкий признался, что в его практике такого фестиваля в плане подготовки не было: здесь и пандемия, и логистические вопросы, которые нужно было оперативно решать.

"Может, уже такого не повторится: то, как мы готовились, старались сделать насыщенным, понимая, что это 30-й фестиваль. Мы создаем фестиваль для людей и чтобы артисты встретились с друг другом: до чего приятно было видеть, как они общаются. Было ощущение, что на эту неделю ты перешел в другой мир, где нет трудностей, проблем, а только одно действо - "Славянский базар", - сказал Глеб Лапицкий. Он добавил, что самое приятное - когда люди разных профессий, случайно встречая в городе, благодарят за фестиваль.

Хорошо прошел фэст уличного искусства "На семи ветрах", было много артистов, создававших атмосферу праздника в душе каждого человека. "19 прямых трансляций в интернете собрали более 8,5 млн просмотров. Это вектор дальнейшего роста, видим, как это набирает обороты. Думаю, интерес и просмотры будут расти и дальше, что показывает нашу востребованность у зрителей", - сказал директор форума, отметив, что эти цифры просмотров - только в официальных сообществах и на сайте форума. Если суммировать все, то будет еще больше.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходил с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия состоялись 14 и 19 июля. Гран-при международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" завоевал Комнен Вукович из Черногории. Представительница Казахстана Рухия взяла Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021". В фестивале приняли участие представители 32 стран, в музыкальных конкурсах - 30 государств. Общий призовой фонд фестиваля составил $65 тыс.-0-