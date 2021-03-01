"Простыя рэчы. Імбрыкі": выставка фарфоровых чайников пройдет в Минске

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Простыя рэчы. Імбрыкі" из коллекции фарфора производства Минского и Добрушского фарфоровых заводов 1960-2000-х годов откроется 5 марта в Национальном историческом музее. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Главный экспонат на выставке - чайник как один из наиболее традиционных и популярных видов посуды. "Он стал символом радушия и гостеприимства, объединяя людей за чаем. В современных нормативных словарях отмечено, что "імбрык", "імбрычак" - устаревшее слово, обозначающее посуду для настаивания, а слово "чайник" - как прибор для готовки воды, например на плите, так и посуда, например фарфоровая для заварки чая. Выставка отображает изменения формы и способов декорирования фарфоровой посуды под влиянием времени, моды и стилей", - отметили организаторы.

Посетителям музея покажут образцы-эталоны изделий, которые были утверждены к производству художественным советом Минского фарфорового завода, начиная с 1960-х годов. После закрытия завода в конце 2000-х коллекция из более 10 тыс. фарфоровых изделий, которая собиралась в заводском музее, попала в собрание Национального исторического музея. "Сегодня многие изделия существуют в единственном экземпляре и хранятся только у нас. На выставке представят произведения художников, которые в течение времени придавали особый стиль минскому фарфору. Среди них работы Виктора Гаврилова, Леонида Богданова, Валерия Леонтовича", - подчеркнули в музее.

"В 1978 году заработал фарфоровый завод в Добруше Гомельской области, который существует и поныне, продолжая радовать покупателей разнообразным ассортиментом. Посетители выставки смогут оценить художественные особенности и качество декоративного фарфора, созданного в 1980-1990 годах разными художниками. Среди них Людмила и Валерий Ковальчуки", - добавили в музее.

Экспозиция дает старт выставочным проектам Национального исторического музея с общим названием "Белорусский фарфор". Целью проекта является демонстрация большой и разнообразной музейной коллекции белорусского фарфора в наиболее удобной и интересной для посетителей форме.

Увидеть разнообразие фарфоровых чайников можно будет по 4 апреля.-0-

Фото музея