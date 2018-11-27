Пушкинский музей-заповедник планирует новые культурные проекты с Беларусью

27 ноября, Псковская область /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" намерен осуществить новые культурные проекты с Беларусью. Об этом сегодня на встрече с белорусскими и российскими журналистами сообщил директор музея-заповедника Георгий Василевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас налажено сотрудничество с Литературным музеем Янки Купалы, часто бываем в Полоцке, намечаются связи с Витебском", - перечислил директор музея. Кроме того, творческие коллективы из Беларуси регулярно приглашаются на Пушкинские праздники, которые проходят в день рождения поэта. Пушкинский музей-заповедник, помимо мемориальных ценностей, связанных с именем поэта, обладает внушительной коллекцией произведений современного искусства. Некоторые из них были представлены минувшим летом на выставке в Национальном художественном музее Беларуси.

Новые творческие проекты планируется осуществить в том числе по программе "Соседи". "Это одна из самых важных для нас программ, она подразумевает обмен научными и художественными мероприятиями, связанными с современными формами русского языка", - пояснил Георгий Василевич.

Он добавил, что жители Беларуси частые гости музея-заповедника. "Приезжают семьи, автобусы, делегации со всех областей Беларуси, - сказал директор пушкинского музея-заповедника. - Большинство из них интересуется местами творчества поэта, его могилой, тремя расположенными у нас усадьбами. Здесь они находят ответы на самые разные вопросы".

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" ведет свою историю с 1922 года - момента, когда эти места были объявлены заповедными. На его территории находятся усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" и принадлежащие им мемориальные парки и рощи, могила А.С.Пушкина и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре, имения родственников, друзей и соседей поэта, научно-культурный центр и другие объекты. Собрание музейного фонда составляет почти 50 тыс. единиц.

Белорусские и российские журналисты побывали в Пушкинском музее-заповеднике во время пресс-тура в Псковскую область, организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-