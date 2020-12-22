"Путь к цвету" - выставка работ незрячих художников открылась в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ незрячих художников "Путь к цвету" открылась сегодня в галерее "Арт-Беларусь" во Дворце искусства, сообщили БЕЛТА организаторы.

На выставке представлено 55 работ. Их авторы - учащиеся художественного кружка Belonika.аrt, а также их преподаватель Сергей Бондарович. "С помощью устройства по распознанию цвета и особых приемов, позволяющих наносить объемные контуры, незрячие художники создают удивительные произведения. Особое понимание цвета и формы делает их творчество неповторимым, открывает зрителю новое восприятие привычных с детства понятий", - отметили организаторы. Часть вырученных средств пойдет благотворительному фонду "Ласковые крылья" на развитие проекта и помощь в организации студии рисования для незрячих людей, часть - незрячим художникам. Во время работы выставки пройдут встречи с авторами проекта, мастер-классы.

Экспозиция является частью программы Belonica.art, которую реализует благотворительный фонд "Ласковые крылья" совместно с центром изобразительного и медиа искусства "Новая культурная инициатива" и онлайн-платформой по продаже искусства artcenter.by.

Проект Belonica.art ставит перед собой цель не только научить незрячих ребят рисовать, но и дать им возможность в будущем зарабатывать любимым делом, создать арт-пространство для общения и творчества людей с нарушениями зрения, а также сделать устройство "Лихтар" доступным для использования всеми нуждающимися. Это устройство позволяет считывать цвета и воспроизводить соответствующие звуки. За основу берут 12 цветов (тона и полутона), каждому цвету соответствует определенный звук.-0-