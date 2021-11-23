"Путешествуем по Синеокой": киноработы туристов из пяти стран представят на конкурсе в Толочине

23 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Финал V открытого конкурса любительских туристических фильмов "Путешествуем по Синеокой" пройдет в Толочине 27 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил инициатор конкурса и режиссер народной киностудии "Летопись" Толочинского районного центра культуры и народного творчества Дмитрий Ивченко.

На финишном этапе конкурса будет представлено более 50 работ. Всего в финал киносостязания вышли 34 участника из пяти стран - Беларуси, России, Казахстана, Чехии, США. Посоревнуются за главные призы и толочинцы - земляки организатора конкурса. "Жюри будет выбирать победителей в трех номинациях - на лучшие туристический и краеведческий фильмы, а также на лучшее слайд-шоу. Общей тематикой станут красоты Беларуси. Путешественники по Синеокой покажут страну с интересного ракурса и своими глазами. Возможно, и сами белорусы откроют родные места с новой стороны. Например, участница из США является уроженкой Беларуси. Она представит слайд-шоу, составленное из фотографий, которые она сделала во время сплава на байдарках по одной из белорусских рек. А конкурсанты из Чехии периодически приезжают в нашу страну в гости к бабушке. Их впечатления мы тоже увидим на экране. В составе жюри будет неизменный участник судейской команды - режиссер Национальной киностудии "Беларусьфильм" Евгений Сетько", - рассказал Дмитрий Ивченко.

Он добавил, что помимо географии разнообразен и возраст участников - от 20 до 84 лет. Самый старший турист-кинолюбитель прибудет из Светлогорска.

Кроме основных номинаций организаторы планируют ввести дополнительные для тех участников, которые представят достойные работы, не полностью подходящие под заявленные категории. Во время финала конкурса будет проходить выставка ретротуристического снаряжения, где можно будет увидеть брезентовые палатки, велосипед, байдарку и некоторые неотъемлемые предметы походного быта туриста советских времен. Также в рамках финального испытания пройдет фотовыставка "Мир глазами путешественника", где выберут самую яркую и интересную работу фотолюбителя.

В качестве приза победители получат фирменные статуэтки, памятные дипломы, а еще туристическое снаряжение от спонсоров творческого состязания.-0-