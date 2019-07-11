Путин: "Славянский базар" обогащает культурную жизнь многих стран

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" является масштабным и поистине неординарным мероприятием, которое на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества. Об этом сказано в приветствии гостям и участникам форума президента России Владимира Путина, которое зачитала на церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль славится добрыми творческими традициями, атмосферой дружбы и созидания. Ежегодно на концертных площадках гостеприимного Витебска выступают популярные исполнители, актеры, музыкальные и хореографические коллективы. В этот раз к празднику впервые присоединятся Государственный Омский русский народный хор, Рыбинский театр кукол, а также художники, работающие в уникальной технике эмалевой миниатюрной живописи "ростовская финифть". И, конечно, особое место в программе фестиваля займут праздничные мероприятия по линии Союзного государства, среди которых торжественный гала-концерт, приуроченный к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства", - говорится в приветствии.

"Желаю всем участникам и гостям фестиваля хорошего настроения, ярких впечатлений и творческих успехов", - заключил в приветственном адресе Владимир Путин.-0-