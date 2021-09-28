Работы белорусской художницы Светланы Кострицы представили на выставке в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная выставка Светланы Кострицы "Пейзаж&натюрморт" открылась сегодня в художественной галерее "Мастацтва". Об этом БЕЛТА сообщила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

В экспозиции представили живописные работы Светланы Кострицы, написанные во время путешествий по Беларуси, Сербии и другим странам Европы.

"Энергетика ее пейзажей очень разная, - отмечает искусствовед. - Кажется, что художница не просто любуется натурой, а укрощает ее и провоцирует. Однако в то же время мы видим и противоположные работы, в которых есть таинственная лирика".

На выставке можно увидеть много этюдов. По словам Натальи Шарангович, пейзажи художницы отличаются особым колоритом, душевностью и чистотой. "Натурные наблюдения за особенностями разнообразных ландшафтов, солнечное настроение лесных полян, зарисовки морских волн и тихие заводи с яхтами переданы в свободной и экспрессивной манере. Эти произведения каждый раз сохраняют все величие меняющейся природы", - добавила она.

"Камерные натюрморты Светланы Кострицы пропитаны искренностью и любованием простыми предметами. Художница рисует их крупным планом, чтобы все детали и фрагменты хорошо прочитывались. Тем самым она превращает их в символы. Она не просто видит прекрасное, а глубоко чувствует его и отображает на холсте", - подчеркнула искусствовед.

Выставка продлится до 17 октября.

Светлана Кострица родилась в 1971 году в Минске. В 1996 году окончила отделение станковой живописи Белорусской академии искусств. Является членом Белорусского союза художников. С 2007 года преподает в Минском государственном художественном колледже имени А.К. Глебова. Ее работы находятся в сборах Министерства культуры Беларуси, а также в частных коллекциях Греции, Болгарии, США, России, Китая, Польши, Турции, Сербии.-0-