Работы гомельских художников, скульпторов и графиков представят во дворце Румянцевых и Паскевичей

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "100 лет. 100 имен" откроется 18 июля в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей. Масштабный художественный проект подготовлен Белорусским союзом художников к 100-летию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

В экспозицию включены работы членов БСХ, уроженцев Гомельской области. Посетители смогут увидеть сто произведений искусства в различных техниках и жанрах. "Авторов объединяют и время - преимущественно вторая половина XX века, и место - прекрасная гомельская земля с лесами и реками, деревнями и городками, честными и трудолюбивыми людьми", - рассказали в учреждении.

Красота малой родины отражена в пейзажах Гавриила Ващенко и Виталия Цвирко, Виктора Казаченко, династии Ландарских, Виктора Барабанцева, Владимира Прокопцова, Василия Пешкуна, Николая Дубровы, Михаила Нехайчика, Валерия Сидоркина.

Представлен на выставке и портрет. "Часто изображал своих родных и близких, коллег по творческому цеху Гавриил Ващенко. Высоко ценится и мастерство Сергея Игнатенко, которому свойственно с какой-то особой мощью создавать как пейзаж, так и портрет. Тонким колористическим даром обладал Аким Шевченко. Много созданных им портретов находится в наших фондах", - отметили в музее.

Большим профессионалом в создании тематические композиции был народный художник СССР Евсей Моисеенко. Его картины-симфонии посвящены гражданской и Великой Отечественной войнам, пушкинской тематике, детству в деревне. Совсем по-иному звучат композиции Зои Литвиновой, Леонида Хоботова, Виталия Денисенко, Василия и Александра Костюченко, Сергея Тимохова, Глеба Отчика. Яркий колорит, авторская стилизация привлекают внимание к их мелодичным, не сразу поддающимся расшифровке картинам.

Представление о талантах региона расширяют и мастера скульптуры, книжной и станковой графики. Многие художники с гомельскими корнями успешно творят в таких областях декоративно-прикладного искусства, как художественная керамика, стекло, гобелен. Эти работы также можно будет увидеть на выставке.

Художественный проект охватывает различные сферы искусства, поэтому он будет интересен широкому кругу зрителей, убеждены организаторы.

Выставка будет работать по 25 августа.-0-