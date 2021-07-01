Работы художника стеклозавода "Неман" Владимира Мурахвера представят 2 июля в НХМ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка стекла к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Беларуси, почетного зарубежного члена Российской академии искусств Владимира Мурахвера откроется 2 июля в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке будут представлены около 30 произведений стекла из фондов НХМ.

Владимир Мурахвер относится к той плеяде художников, которые, каждый в своей сфере, на долгие годы определили магистральные пути развития национальной культуры. "В 1959 году он после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной был направлен на стеклозавод "Неман". Именно с приходом профессиональных художников начался расцвет художественного стекла в Беларуси как самостоятельного вида искусства с собственными выразительными средствами", - отметили организаторы.

"Конечно, в условиях заводского производства свобода творчества небезгранична. Художнику приходится думать не только о воплощении своих оригинальных идей, но и о тиражировании, массовом изготовлении продукции по разработанным им образцам. Без сомнения, художнику удалось найти счастливое гармоничное равновесие между утилитарной и декоративной функциями стекла - способность превращать предметы обихода в произведения искусства", - подчеркнули в музее.

Именно он стал одним из первых художников-новаторов, которые преобразили белорусское стеклоделие, можно сказать, совершили в нем революцию. Владимир Мурахвер исходил из самой природы материала, не искажая ее, а стремился передать разное состояние стекла, его изменчивость и пластичность, продемонстрировать красоту цвета и фактур, игру света, движение массы.

"Основой для первых экспериментов художника стала традиционная древнейшая гутная техника, в которой мастер с помощью специальной трубки выдувает расплавленную до температуры более тысячи градусов стеклянную массу. Затем за короткое время придает ей форму, пока она не остыла. Произведения, выполненные в данной технике, несут особый эмоциональный заряд, ведь это в буквальном смысле застывшее мгновение, материализация человеческого дыхания", - рассказали организаторы.

На протяжении всей жизни Владимир Мурахвер много экспериментировал с различными техниками. "Конечно же, такие эксперименты не были для художника самоцелью, а подчинялись его главному стремлению - желанию создать предмет, не ограниченный его утилитарным предназначением, а превращающийся в арт-объект. Например, даже самые традиционные посудные формы во многих произведениях этого художника видоизменяются и становятся антропоморфными. Владимир Мурахвер угадывает в очертаниях сосудов для питья человеческие фигуры и лица. Люди, ангелы, монстры - излюбленные образы художника, - продолжили в музее. - Без сомнения, Владимир Мурахвер выработал свой узнаваемый авторский почерк, создал собственный уникальный художественный мир. И вместе с тем он стоял у истоков формирования особого стиля неманского стекла, был одним из тех художников, чьи произведения, созданные на этом предприятии, стали известными и ценимыми далеко за пределами Беларуси. Они стали таким же предметом национальной гордости, как, например, муранское стекло в Италии или богемский хрусталь в Чехии".

Произведения Владимира Мурахвера находятся в НХМ, Национальном историческом музее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее керамики в Кусково в России, Музее стекла в Эбельтофте в Дании, а также в других белорусских и зарубежных музеях и частных коллекциях.

Продолжится выставка по 30 августа.-0-