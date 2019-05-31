Работы художников из 12 стран представят на выставке к II Европейским играм

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Спорт - это высокое искусство", входящая в культурную программу II Европейских игр, откроется 6 июня в Минске, сообщила БЕЛТА заместитель директора по творческой деятельности Национального центра современных искусств Олеся Иноземцева.

"Выставка представит около 250 произведений, среди которых работы фотографов и художников из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии, Бельгии. Например, Центр Гейдара Алиева в Азербайджане везет к нам 21 скульптуру, что экспонировались на выставке, приуроченной к І Европейским играм. Их мы разместим в отдельном зале, - отметила Олеся Иноземцева. - Также можно будет увидеть архивные фото и современные фотографические проекты, плакаты, скульптурные объекты, документацию перформативных практик, исследующих тему спорта в широком культурологическом, историческом и социальном контексте".

Заместитель директора рассказала, что архивные фотографии и киноматериалы из собрания Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов иллюстрируют культуру спортивного тела в советский период (1940-1970-е годы). "Фотографии и кинокадры спортивных соревнований, всесоюзных спартакиад, спортивных парадов, процесса подготовки и тренировки спортсменов, портреты выдающихся спортсменов того времени являются документами целой эпохи, когда культ здорового, сильного тела ассоциировался с молодостью и силой страны, а массовое увлечение спортом было частью глобального процесса воспитания (формирования) человека будущего", - добавила она.

Выставка "Спорт - это высокое искусство" будет работать по 4 августа. Она является частью масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство", куда входит и экспозиция белорусских художников, развивающих традиции школы Казимира Малевича "Казимир Малевич и XXI век", старт которой будет дан 14 июня.

Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Национальный центр современных искусств при поддержке фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Центра Гейдара Алиева в Азербайджане, посольства Литвы в Беларуси, Министерства спорта и по делам молодежи и Национального олимпийского комитета Армении, посольства Беларуси в Великобритании.-0-