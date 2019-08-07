Работы художников из 25 городов Центральной России покажут в Минске

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная художественная выставка "Дорога в Иерусалим" откроется 9 августа в выставочном зале Российского центра науки и культуры в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В экспозиции будут представлены более 40 картин художников из 25 городов Центральной России, - отметили организаторы. - На полотнах запечатлены пейзажи, храмы и монастыри, памятники архитектуры, зарисовки из современной жизни. Также экспозицию выставки дополнит инфографика, ознакомившись с которой посетители выставки узнают основные интересные факты из истории некоторых городов, представленных в проекте".

Своеобразный дебют выставки "Дорога в Иерусалим" состоялся в марте в подмосковном городе Истра, где расположен Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Затем ее демонстрировали в Можайске, Гагарине и Вязьме. После с картинами россиян познакомились любители живописи Витебска.

В начале сентября экспозиция будет развернута в Литве, в Тракайском замке, после чего выставка отправится по городам Европы и столицам стран Ближнего Востока. Планируется, что за три года проект посетит 100 городов в 54 странах. В середине 2022 года выставка прибудет в конечную точку своего путешествия - город Иерусалим.

В Минске выставка будет работать по 30 августа.-0-