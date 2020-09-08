Работы итальянского "художника одного города" покажут в НЦСИ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Альберобелло" итальянского художника Миммо де Феличе откроется 11 сентября в Национальном центре современных искусств Беларуси. Проект приурочен к 70-летию творца. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Итальянский городок Альберобелло известен далеко за пределами страны. "Нигде в мире дома не строились так, как придумали делать это здесь. Без цемента и без единого гвоздя - история труллей началась в XVI веке. Чтобы основать на этом месте поселение, владелец здешних земель был вынужден уплачивать налог неаполитанскому королю. Для избежания этого был найден неожиданный выход - крестьяне складывали крыши своих домов из кусков известняка без какого-либо скрепляющего раствора. В основание закладывали специальный камень. Достаточно было его достать - и постройки превращались в кучу камней. Сохранившиеся трулли в 1996 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказали в центре.

Миммо де Феличе является "художником одного города". Он намеренно не продает свои картины за пределы Альберобелло. "Герои его картин - современные жители, запечатленные за работой или во время отдыха, туристы и, конечно, трулли. Мастер изображает рутинную жизнь в почти сюрреалистическом месте, плотно заставленном белыми постройками с конусообразными крышами. Люди до сих пор живут в этих домах - хрупких и одновременно вечных", - отметили организаторы.

Посетить выставку можно по 11 октября.-0-