Работы израильского фотографа Бориса Равича представят в Национальном историческом музее

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка израильского фотохудожника Бориса Равича "Вера. Люди. Страны" с 17 января будет работать в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Посетители смогут ознакомиться с персональной выставкой фоторабот Бориса Равича, которая была развернута в Москве, музеях Минска, Гомеля и Гродно. Проект стал итогом путешествий, раздумий, пристального и творческого осмысления жизни и веры человеческой, - рассказали в музее. - Время запечатлено на фотографиях, которые родились в Вене, Минске, Тбилиси, Барселоне, Париже".

Борис Равич - обладатель премии Гауди, приза международной компании "Оранж", премии Булата Окуджавы, медалей и дипломов более 500 международных выставок, в том числе в Токио, Мадриде, Ташкенте, Флоренции, Братиславе. Известный фотограф работает большими сериями ("Террор", "Скамейка", "Люди и храмы", "Женщина в большом городе").

Выставка будет работать по 3 февраля.-0-